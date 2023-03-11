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Как пишет в своем материале турецкий журналист Юджел Оздемир для издания Evresel, руководство Германии имеет доказательства причастности Соединенных Штатов Америки к подрыву веток газопроводов «Северные потоки», но пытается скрыть все улики.

По словам Оздемира, ряд мировых средств массовой информации почти синхронно опубликовали материалы о якобы причастности некой проукранской группировки к организации диверсии на «Северных потоках». По данным иностранных СМИ, именно она стоит за подрывом газопроводов.

Данные публикации пошли в печать как раз в момент встречи немецкого канцлера Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом. Лидеры двух стран провели переговоры, после которых не было общей пресс-конференции с журналистами. Поэтому турецкий журналист предполагает, что Джо Байден мог предоставить немецкому канцлеру Олафу Шольцу доступ к секретным данным по поводу диверсии на газопроводах для ознакомления с ними.

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