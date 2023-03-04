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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин лично проследил за подготовкой к отправке тел погибших солдат ВСУ на территорию, находящуюся под контролем украинской армии. Соответствующее видео было опубликовано в Телеграм-канале российского военного корреспондента Александра Симонова.

По словам Пригожина, украинские военнослужащие сражались на поле боя храбро и погибли, поэтому очередная грузовая машина, заполненная трупами солдат ВСУ, «отвезет их на Родину».

На опубликованных кадрах можно увидеть большое количество деревянных гробов, которые бойцы ЧВК «Вагнер» готовят к отправке на территорию, подконтрольную ВСУ. Сообщается, что данная партия тел, убитых украинских солдат, является одной из огромного количества, которые уже были отправлены на территорию Украины.

Напомним, что Евгений Пригожин также обратился лично к украинскому президенту Зеленскому с призывом отдать приказ по выводу войск из Артемовска (украинское название Бахмут), поскольку город защищают плохо обученные подразделения ВСУ, сформированные из мобилизованных молодых парней и стариков.

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