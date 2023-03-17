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Киев радостно ухватился за сообщение о выдаче «ордера на арест» президента РФ Владимира Путина судом, который не признает не только Россия, но и Соединенные Штаты. Украинские политики живо обсуждают, какими последствиями для РФ грозит это решение, передает РИА Новости.

Так глава ОП Андрей Ермак заявил, что ордер позволяет «арестовать» российского лидера за пределами РФ. Напомним, что генсек ООН Антониу Гутерриш уже прокомментировал решение МУС и заявил, что готов встречаться с президентом РФ, несмотря на выданный документ.

Ермак высказался в том духе, что «арест» – это только начало, но не стал уточнить, какие другие подобные «неприятности» грозят России.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому решение о выдаче «ордера» является ничтожным.

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