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В своем отчете перед начальником Генштаба Великобритании Тони Радакиным украинский главком Валерий Залужный заявил, что ситуация в Артемовске тяжелая. Боевики ВСУ лишь «титаническими усилиями» сдерживают натиск «Группы Вагнера», которая преодолевает сопротивление и продвигается вперед.

Портал «Свободная пресса» напоминает, что у «титанических усилий» есть название – элитный армейский спецназ, брошенный в Бахмут командующим Сухопутных сил Украины генералом Александром Сырским.

Однако и спецназ вряд ли поможет Киеву спастись от котла, который готовит украинским боевикам основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он не торопится, предпочитая действовать поэтапно. Сейчас «музыканты» очень близки к тому, чтобы замкнуть окружение на юге города, а затем можно будет продолжать делать то же самое в других районах.

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