Обстановка кухни, в отличие от гостиной или других помещений в доме, требует подбора не просто красивой, но еще и практичной и комфортной мебели. Именно она исполняет главную роль в интерьере, так как не только украшает его, но и делает уютным и, что немаловажно, удобным для приготовления и употребления пищи. Именно поэтому имеет смысл приобретать элитные кухни на заказ в Москве, которые отвечают всем вышеперечисленным требованиям.

Важное значение имеют также электрические и газовые приборы, которые будут использоваться на кухне. Отличную возможность дополнить интерьер предоставляет салон Mobilicasa. В его каталоге можно подобрать и купить бытовую технику Gaggenau в Москве, которая относится к премиум-классу и вполне достойна занимать центральное место в элитных кухонных интерьерах.

Элитные кухни: ключевые особенности

Кухонные гарнитуры премиум-класса – это всегда эксклюзивный дизайн, разрабатываемый под конкретное помещение. Мебель создается мастерами своего дела, она не только удобна и практична, она фактически является украшением для дома. Огромной популярностью пользуются стили модерн и классика, которые позволяют продемонстрировать высокий статус владельца дома или квартиры и роскошно смотрятся в просторной кухне. Впрочем, в последние годы все более востребованными становятся элитные гарнитуры в стиле хай-тек.

Разработка кухни на заказ требует больше времени, однако в этом случае покупатель получает гарнитур, существующий в единственном экземпляре и предназначенный для конкретного помещения. В процессе его создания учитывается каждая мелочь, начиная с архитектурных особенностей дома и заканчивая какими-то особыми пожеланиями заказчика.

Материалы изготовления гарнитура

Эксклюзивность – это важная, но далеко не единственная особенность элитных кухонь. Помимо этого, огромное значение имеют используемые материалы. Главные требования к ним – природное происхождение и высокое качество. В основном в создании современных гарнитуров премиум-класса применяются:

натуральное дерево дорогих пород, имеющее свой уникальный рисунок и цвет, подаренный самой природой. Чтобы обеспечить его долговечность, осуществляется многоэтапная подготовка массива, включающая в себя сушку, а также обработку антисептическими составами, вскрытие лаком и прочие процедуры;

стекло, способное подчеркнуть роскошь элитного интерьера, стать его украшением, правильно расставить акценты;

металл. В основном в изделиях премиум-класса применяются благородные его разновидности – никель и бронза, медь и даже золото;

природный камень, который лишь в исключительных случаях может заменяться искусственным, но выполненным на самом высоком качественном уровне. Столешницы и другие компоненты гарнитура, выполненные из мрамора или гранита, эффектно смотрятся, служат долго и не создают никаких проблем в эксплуатации.

Элитный мебельный гарнитур вписывается в помещение по габаритам и по цвету. В связке с грамотно подобранной бытовой техникой он представляет собой максимально удобную и многофункциональную систему, каждый элемент которой продуман до мелочей и работает на комфорт владельца.