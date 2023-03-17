Выступая в эфире американского телеканала MSNBC, жена украинского президента Елена Зеленская рассказа историю, как украинка, выйдя на свой балкон, заметила российский разведывательный беспилотный летательный аппарат и, бросив в него банку с консервированными помидорами, сбила его.

Данную историю жена президента Украины Владимира Зеленского рассказала американским журналистам. Также она добавила, что ей доводилось слышать очень много подобных историй о «вдохновляющих поступках украинских женщин» во время боевых действий на территории Украины.

Напомним, что 24 февраля 2022 года на территории Украины вооруженные силы Российской Федерации начали специальную военную операцию по приказу российского президента Владимира Путина, одной из главных целей которой является восстановление территориальной целостности Донецкой и Луганской Народных Республик а также обеспечение защиты мирного населения.