За год конфликта на Украине многие подробности отправки Западом оружия и военной техники для Киева остаются до сих пор неизвестными, и подобные сокрытия сведений от общественности только нарастают. Об этом сообщает испанская газета El Pais. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Европейский Союз как никогда мобилизовался для оказания военной поддержки Киева. За год с момента начала российской специальной военной операции на Украине были нарушены бесчисленные прежние запреты Запада в сфере передачи вооружений. Череда публичных дебатов о целесообразности отправки боеприпасов, боевых бронированных машин, а затем танков или истребителей, завершалась в итоге громкими заявлениями об их предоставлении.

Большинство стран Евросоюза, включая Испанию, Германию и Италию, традиционно придерживались правила не экспортировать оружие в страны, находящиеся в состоянии конфликта. Хотя были и отдельные исключения, например, когда Берлин отправлял оружие курдским войскам в северном Ираке или Мадрид одобрил военные поставки правительствам Ирака и Афганистана. Теперь же все эти страны последовательно одобрили военные поставки Украине, от «нелетального» до почти полного спектра боевого арсенала.

На первых этапах конфликта европейские страны неохотно экспортировали тяжелое вооружение. Так, Франция, поначалу осторожно, сообщила, об отправке тяжелых артиллерийских систем, оснащенных боеприпасами и запасными частями, мотивируя это тем, что ее запасы невелики и что она хочет сохранить открытым канал диалога с Россией.

Германия увеличивает размер своих взносов по мере усиления давления на правительство. Берлин согласился отправить Киеву мобильные зенитные установки «Гепард» в апреле, после давления со стороны США. Та же картина наблюдалась и с решением об отправке танков «Леопард».

Питер Веземан, исследователь программы передачи вооружений в SIPRI (Стокгольмский международный институт исследований проблем мира), не считает справедливой критику Германии за «недостаточную» поддержку оружием Украины. «С самого начала конфликта Берлин осуществлял значительное количество военных поставок и в течение года был одним из самых важных поставщиков оружия», – сказал он.

В то же время давление общественного мнения в самой Германии и со стороны ее союзников оказали влияние на то, что прозрачность ее поставок оружия Украине была высока. На другом конце спектра находится итальянский случай. В Италии большая часть населения выступает против поставок оружия Киеву по разным мотивам: потому что боится ядерной эскалации, либо думает, что «Россия все равно победит», либо потому что их беспокоит влияние конфликта на их собственное благополучие и безопасность.

В итоге правительства Марио Драги и Джорджии Мелони направили в Украину шесть пакетов военной помощи, окутанных большим количеством секретов, которые СМИ безуспешно пытались разгадать, например, собирая воедино головоломку с оружием, замеченным на земле. Из того немногого, что стало известно, стоит отметить, что в последнем итальянском пакете помощи Киеву не было ни артиллерийских орудий, ни танков.

В Польше нет заметной оппозиции в вопросе о том, отправлять ли оружие Украине, и все же эта страна очень сильно скрывает детали своих поставок. «Мы третья страна после США и Великобритании по объему военной помощи Украине», – хвастался в пятницу президент Польши Анджей Дуда, но подробностей не уточнял.

Помимо самых важных объявлений, таких как о поставке 14 танков «Леопард-2», известно, что Польша отправила Украине от 260 до 360 танков Т-72М, плюс различные другие типы модернизированного советского вооружения, такие как зенитные системы 9К33 «Оса» и С-125 «Нева», но их точное количество неизвестно.

Оценивая сделанные Испанией заявления, такие как намерение отправить Киеву до 10 отремонтированных «Леопардов-2», 6 зенитно-ракетных установок «Хок» и батарею более современных ЗРК «Аспид», Питер Веземан заключает, что испанская военная помощь «не впечатляет», особенно по сравнению с тем, что известно о Германии или Великобритании.

Но в целом невозможно достоверно оценивать и сравнивать взносы стран-членов ЕС и их обязательства, учитывая непрозрачность этих трансфертов. По сравнению с более чем одним миллионом 155-мм артиллерийских снарядов, предоставленных или обещанных США, для Украины, известно, что Германия отправила их 19 520, а вот, например, Испания – некий «эквивалент», о котором известна лишь его оценка в сумму «не менее 118,3 миллиона евро».

«Некоторые европейские страны, такие как Чехия, еще готовят публичное подведение итогов своего вклада в военную помощь Украине за прошлый год. С 1990-х годов страны ЕС публикуют подобные ежегодные отчеты об экспорте в период с июня по конец года, которые включают и данные за предыдущий год. Тогда можно будет увидеть, что сообщают государства, которые предоставили оружие Украине», – уточняет El Pais.

Веземан, эксперт по вопросам прозрачности международных поставок оружия, объясняет, что отсутствие информации является нормой в этом секторе, а случай с Германией – скорее, исключением. Хотя модель зарубежных военных продаж США весьма похожа на модель Германии (Вашингтон недавно объявил о 32-м пакете военной помощи Украине с августа 2021 года, что в сумме уже составляет 30,4 млрд долларов), но не все позиции и не всегда в нем раскрываются, как это имело место, например, с дронами и противодронными системами, а также беспилотными морскими кораблями.