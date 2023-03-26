ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Заявление президента РФ Владимира Путина о передислокации на территорию Белоруссии тактического ядерного оружия несколько охладило пыл западных стран. Теперь США и Великобритания вынуждены задуматься о вполне возможность ядерном ответе на свои провокации против РБ, пишет издание «Московский комсомолец».

Российский лидер уже сообщил, что к июлю в Белоруссии будут подготовлены хранилища для тактического ядерного оружия. Оно не передается Минску, однако будет размещаться на территории страны и применяться для тренировок летчиков белорусских ВВС.

Путин также напомнил, что в распоряжении ВС Белоруссии имеются оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Они вполне могут выступать в качестве носителей ядерных боеголовок и представлять угрозу не только для Польши, но и для всей Европы. Сейчас у РФ имеются ракеты с дальностью в 500 км, однако никто не мешает разработать новые, которые смогут преодолевать 2000 километров.

Вам может понравиться

Зеленский признал, что без западных танков и боеприпасов Украина не может перейти в контрнаступление

В распоряжении ВСУ нет достаточного количества танков, ствольной и реактивной артиллерии, а также боеприпасов для начала контрнаступления. В таких условиях командование не станет отправлять подразделения боевиков в контрнаступление, заявил президент

Sky News: Белл спрогнозировал скорое завершение спецоперации ВС РФ на Украине

Весеннее контрнаступление, о котором ВСУ беспрестанно говорят, станет последним в специальной военной операции. Причем даже в том случае, если украинские боевики сумеют его успешно провести, уверен американский военный эксперт Шон

УП: США опасаются поражения ВСУ во время весеннего контрнаступления

Соединенные Штаты будут сами управлять весенним контрнаступлением Украины, так как опасаются, что без этого Киев его проиграет. Что будет означать поражение в специальной операции, пишет издание «Украинская правда». Автор публикации