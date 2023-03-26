Заявление президента РФ Владимира Путина о передислокации на территорию Белоруссии тактического ядерного оружия несколько охладило пыл западных стран. Теперь США и Великобритания вынуждены задуматься о вполне возможность ядерном ответе на свои провокации против РБ, пишет издание «Московский комсомолец».

Российский лидер уже сообщил, что к июлю в Белоруссии будут подготовлены хранилища для тактического ядерного оружия. Оно не передается Минску, однако будет размещаться на территории страны и применяться для тренировок летчиков белорусских ВВС.

Путин также напомнил, что в распоряжении ВС Белоруссии имеются оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Они вполне могут выступать в качестве носителей ядерных боеголовок и представлять угрозу не только для Польши, но и для всей Европы. Сейчас у РФ имеются ракеты с дальностью в 500 км, однако никто не мешает разработать новые, которые смогут преодолевать 2000 километров.