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Новый шаг к эскалации конфликта на Украине. Эксперты сходятся во мнении, что Запад намерен продолжать боевые действия “до последнего украинца”, если поставит ВСУ снаряды с обеднённым ураном. Кроме этого, специалисты рассказали “РБК”, чем такие боеприпасы отличаются от обычных.

Эксперты отметили: снаряды с обеднённым ураном способны более эффективно пробивать броню современных танков. Помимо этого, они обладают высокой токсичностью и канцерогенностью, что, безусловно, наносит экологический ущерб. Также такая особенность боеприпасов может навредить экипажу танка, даже если сам снаряд не пробьёт броню – в состав боеприпасов входит урановая пыль.

Ранее в Минобороны Великобритании рассказали, что в рамках очередного пакета военной помощи Киеву планируется передать не только танки Challenger 2, но и снаряды с обеднённым ураном.

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