Ростислав Ищенко, военный эксперт, рассказал про вероятность проведения террористических актов и диверсий, организованных украинскими силами, в российских регионах. Он отметил, что многое зависит от того, как выполняют свою работу спецслужбы России, пишет «Военное дело».

Эксперт рассказал, что до сегодняшнего дня российские спецслужбы вели эффективную работу с возникающими террористическими угрозами. При этом он добавил, что предотвратить на сто процентов все диверсии и теракты нет возможности ни у одного государства в мире.

Однако если работа спецслужб страны эффективна, то подготовка террористических актов становится бессмысленной для их организаторов. Ищенко отметил, что на данный момент российские спецслужбы в работе по борьбе с террором показывали только выдающиеся результаты.