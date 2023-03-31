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В интервью изданию «Известия» военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, что российское войска противовоздушной обороны постоянно приобретают новый опыт и изменяют тактику борьбы с вражескими воздушными целями. Благодаря беспрерывному совершенствованию они получают новые возможности.

По мнению аналитика, для уничтожения беспилотников и ракет, «умных снарядов» и самолетов ВС РФ, скорее всего предпринимают меры для раннего обнаружения целей. Это может быть применение дополнительных радиолокационных станций, усиление разведывательных мероприятий. Кроме того, существуют и альтернативные методы.

По словам Шурыгина, украинские истребители уничтожаются не только наземными комплексами. Российские ВС, используя превосходство в воздухе, постоянно отправляет на боевое дежурство самолеты, которые способны сбивать не только вражеские воздушные машины, но и ракеты с дронами.

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