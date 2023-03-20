Украинские самолеты и вертолеты не подлетают близко к линии соприкосновения в зоне специальной военной операции, однако все чаще применяются там, где их не может достать российская ПВО, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Он отметил, что на безопасном расстоянии в нескольких километрах от фронта, Киев достаточно активно применяет авиацию. Связано это не только с боязнью потерять вертолеты и самолеты, но и с отсутствием хорошо обученных летчиков.

Украинские пилоты не имеют боевого опыта, поэтому не подлетают на близкое расстояние к целям. По позициям ВС РФ, а также по технике и живой силе воздушные машины наносят удары с большого расстояния.

Только в марте в зоне СВО российские ВС уничтожили 11 вертолетов и 12 самолетов, принадлежащих ВСУ.