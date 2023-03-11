Денис Федутинов, специалист в области БПЛА, рассказал, что Америка готовит для ВСУ беспилотные аппараты Switchblade 300. Их еще называют «складные ножи». Эта техника способна ликвидировать цели на достаточно большом расстоянии, пишет «Московский комсомолец».

Эксперт отметил, что «складные ножи» производит компания из США AeroVironment. Беспилотные аппараты летят на скорости 110 км/ч и весят 2,5 кг. Их заряда батареи хватает по времени примерно на 15 минут полета.

Есть и более тяжелые БПЛА. Это Switchblade 600м, которые обладают радиусом поражения 40 км, летят 40 мину и весят 22,7 кг. Но у них есть недостаток, они требуют подключения к радиоканалу, но его легко подавить средствами РЭБ.

Сообщается, что американцы включили беспилотники Switchblade 600 в очередной пакет помощи для Киева.