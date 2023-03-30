ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Если женщину обманул ее партнер, следует отпустить ситуацию и начать радоваться одиночеству. Такие рекомендации дала Лаура Коллинз, эксперт по отношениям, в публикации для тех, кто пережил в паре измену.

Женщина, которую обманул партнер, рассказала, что давно почувствовала, что происходит что-то неладное. Мужчина охладел и начал работать допоздна. Занятия любовью стали просто механическими, а по ночам партнер все чаще отворачивался к стене.

Женщина воспользовалась услугами частного детектива, который провел расследование и подтвердил ее подозрения. Стало известно, что партнер начала отношения на работе с коллегой, при этом она старше его на 15 лет.

Когда женщина рассказала мужчине, что знает о его измене, он собрал свои вещи и просто ушел. Несмотря на это, она желает, чтобы он вернулся обратно.

Вам может понравиться

Войска ВС РФ уничтожили бронетехнику и пехоту ВСУ при попытке сбежать из Артемовска

Российские разведчики сорвали попытку эвакуации из Артемовска украинских боевиков на бронетехнике, сообщает портал «Военное обозрение». Сведения о противнике были переданы артиллерийским подразделениям, уничтожившим бегущего врага. Авторы публикации сообщают, что из

Леонков: У США нет прорывных технологий для создания гиперзвукового оружия

Соединенные Штаты на днях заявили, что очередные испытания гиперзвуковых ракет завершились провалом. Военный эксперт Алексей Леонков поясняет, что в распоряжении Вашингтона просто отсутствуют прорывные технологии, позволяющие создать столь грозное оружие.

В Сети появилось видео уничтожения техники ВСУ “вагнеровцами” под Артёмовском

Украинские войска пытаются вернуть контроль над утраченными позициями в Артёмовске (Бахмуте), но все их попытки проваливаются. В Сети появилось очередное доказательство этому – кадры уничтожения двигающейся колонны ВСУ. Их опубликовал