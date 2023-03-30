Если женщину обманул ее партнер, следует отпустить ситуацию и начать радоваться одиночеству. Такие рекомендации дала Лаура Коллинз, эксперт по отношениям, в публикации для тех, кто пережил в паре измену.

Женщина, которую обманул партнер, рассказала, что давно почувствовала, что происходит что-то неладное. Мужчина охладел и начал работать допоздна. Занятия любовью стали просто механическими, а по ночам партнер все чаще отворачивался к стене.

Женщина воспользовалась услугами частного детектива, который провел расследование и подтвердил ее подозрения. Стало известно, что партнер начала отношения на работе с коллегой, при этом она старше его на 15 лет.

Когда женщина рассказала мужчине, что знает о его измене, он собрал свои вещи и просто ушел. Несмотря на это, она желает, чтобы он вернулся обратно.