ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Опорные пункты и бронетехнику противника российские войска в зоне СВО будут уничтожать с ещё большей эффективностью. Военные уже получили танки Т-90М и Т-72Б3М. Об этом сообщает телеканал “360” со ссылкой на военного эксперта Владимира Орлова, который оценил возможности машин.

Новые версии танков отличаются улучшенной защитой, а также обновлёнными системами наведения. В том числе тепловизионными прицелами и приборами ночного видения. Как подчеркнул Орлов, это расширит возможности российских подразделений при ведении огня по укреплённым районам неприятеля.

“360” в этой связи отмечает, что Т-90М сейчас превосходит по своим характеристикам американские танки Abrams, которые Вашингтон обещал передать Киеву. Среди отличительных особенностей российского танка более лёгкий вес по сравнению с западными аналогами, приземистость (танк менее заметен) и даже стрельба при “спрыгивании с крутой горки”, после которого танк может продолжать движение не сбавляя скорости.

Вам может понравиться

Телеканал “Звезда” опубликовал кадры боев за Марьинку

В Марьинке продолжаются ожесточенные бои, ВСУ все еще перебрасывают туда крупные силы, надеясь оттеснить подразделения российских войск и удержать населенный пункт. Телеканал «Звезда» показал видеозаписи боевых действий за этот город.

Военный эксперт Леонков рассказал о целях недавних ракетных ударов ВС России по Украине

Киев готовит масштабное весеннее контрнаступление, поэтому задачей ВС РФ в настоящий момент является его срыв. Для этой цели ракетные удары наносятся по объектам инфраструктуры, которые используются ВСУ для подготовки, сообщил

Asia Times: Байдену следует начать переговоры с Россией

“Украина не стоит ядерной войны”. Такое мнение высказали экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен и аналитик Шошана Брайен в статье для издания Asia Times. В своём материале эксперты рекомендуют президенту Джо Байдену