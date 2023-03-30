Опорные пункты и бронетехнику противника российские войска в зоне СВО будут уничтожать с ещё большей эффективностью. Военные уже получили танки Т-90М и Т-72Б3М. Об этом сообщает телеканал “360” со ссылкой на военного эксперта Владимира Орлова, который оценил возможности машин.

Новые версии танков отличаются улучшенной защитой, а также обновлёнными системами наведения. В том числе тепловизионными прицелами и приборами ночного видения. Как подчеркнул Орлов, это расширит возможности российских подразделений при ведении огня по укреплённым районам неприятеля.

“360” в этой связи отмечает, что Т-90М сейчас превосходит по своим характеристикам американские танки Abrams, которые Вашингтон обещал передать Киеву. Среди отличительных особенностей российского танка более лёгкий вес по сравнению с западными аналогами, приземистость (танк менее заметен) и даже стрельба при “спрыгивании с крутой горки”, после которого танк может продолжать движение не сбавляя скорости.