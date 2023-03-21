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Если бы украинские подразделения начали контрнаступление на артёмовском направлении раньше, то достигли бы успеха. Сейчас оно бессмысленно. Такую точку зрения в беседе с изданием “Взгляд” высказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Он рассказал, что в настоящее время Артёмовск (Бахмут) уже на 70% контролируется российскими силами. Деблокировать населённый пункт ВСУ уже не удастся, хотя периодически информация о таких планах всплывает в украинских СМИ и социальных сетях. Онуфриенко полагает, что от наступательной операции может быть только медийный эффект – Зеленский может показать западным союзникам, что контролирует ситуацию в Артёмовске. Однако такая операция приведёт к большим потерям со стороны ВСУ..

Ожесточённые бои за Артёмовск продолжаются несколько месяцев. Через город осуществлялось снабжение всей группировки украинских войск в Донбассе.

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