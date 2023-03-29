Попытки украинской армии “освободить” Крым обречены на провал однако власти США продолжают утверждать, что ВСУ способны захватить полуостров. При этом не обязательно, что в Вашингтоне в этой верят. Белому дому такие разговоры нужны, чтобы воздействовать на европейских политиков. Такое мнение в беседе с изданием Ura.ru высказал военный эксперт Александр Михайлов.

Специалист уверен: всё, что власти США произносят относительно Крыма или Донбасса – обычный “пропагандистский кейс”. Он нужен в первую очередь для того, чтобы страны Европы продолжали накачивать Украину оружием. Кроме того, такие разговоры, по замыслу американцев, поднимают боевой дух солдат ВСУ, считает Михайлов.

О намерении вернуть Крым под свой контроль власти в Киеве заявляли неоднократно. Однако для наступательной операции необходима помощь Запада. Эксперты полагают, что даже при поддержки западных стран ВСУ не смогут осуществить операцию – у украинской армии просто нет необходимого числа бойцов и военной техники для наступления на полуостров, охраняемый российским военными.