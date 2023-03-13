Если текущая интенсивность боев в зоне спецоперации сохранится на том же уровне или увеличится, то количество человеческих потерь с украинской стороны приведет к истощению людских ресурсов, по всей вероятности, уже к декабрю текущего года. Такое мнение в беседе с журналистами “Ленты. ру” высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Эксперт отметил, что несмотря на большие потери ВСУ в зоне боевых действий, на данный момент украинская армия не испытывает дефицита человеческих ресурсов. К тому же, по его словам, Запад предоставляет Киеву большое количество наемников, в том числе и действующих военнослужащих НАТО, воюющих на Украине не официально.

Перенджиев подчеркнул, что сложно дать точный прогноз, когда закончатся людские ресурсы на Украине. Ведь это зависит от многих факторов. Если интенсивность сражений будет держаться на том же уровне, что и сейчас, то ситуация для ВСУ, предположительно, станет плачевной уже к концу года. Но существует также высокая вероятность, что западные страны все же решат ввести войска Североатлантического альянса на территорию Украины.