ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Зенитно-ракетные комплексы “Тор-М2”, “Бук-М3” и С-350 – потенциальные кандидаты на уничтожение американских снарядов GLSDB. О ликвидации одного такого ранее отчиталось Минобороны России. Впрочем, в сообщении ведомства не было указано, чем в зоне СВО был сбит дальнобойный боеприпас. Вероятные системы ПВО, которые могли в этом участвовать, назвал военный аналитик Александр Михайлов – передаёт ТАСС.

По словам эксперта, GLSDB – по сути, авиационная бомба с возможностью разгона. Как только снаряд, выпущенный из системы HIMARS, набирает нужную высоту, то начинает двигаться к цели самостоятельно корректируя свой курс. GLSDB может поражать объекты на расстоянии до 150 километров. О передачи таких боеприпасов Киеву в начале февраля сообщили США.

О том, что один из указанных американских снарядов был сбит, сообщило Минобороны России. Однако в Белом доме в ответ на это рассказали, что никакими данными по поводу сбитой ракеты американская сторона не располагает.

Вам может понравиться

Американский ученый объяснил заявления Путина о тактическом ядерном оружии в Белоруссии

Ганс Кристенсен, который возглавляет проект ядерной информации Федерации американских ученых (FAS), отреагировал на заявление президент РФ Владимира Путина о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия. Он отметил, что Россия таким

Российская блогер рассказала, как в Турции «разводят» доверчивых туристов

Россиянка, побывавшая на отдыхе в Турции, рассказала в своем блоге на «Дзене», как местные обманывают доверчивых туристов. Девушка отметила, что во время посещения Стамбула чуть ли не попалась на самый

Razon: У военнослужащих ВСУ на Артемовском направлении внезапно закончились дроны

Украинские операторы БПЛА, которые участвуют в боевых действиях на Артемовском направлении, пожаловались испанскому порталу Razon, что у них закончились беспилотники. Также военнослужащие отметили, что получают дроны исключительно от волонтеров, которые