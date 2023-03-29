Зенитно-ракетные комплексы “Тор-М2”, “Бук-М3” и С-350 – потенциальные кандидаты на уничтожение американских снарядов GLSDB. О ликвидации одного такого ранее отчиталось Минобороны России. Впрочем, в сообщении ведомства не было указано, чем в зоне СВО был сбит дальнобойный боеприпас. Вероятные системы ПВО, которые могли в этом участвовать, назвал военный аналитик Александр Михайлов – передаёт ТАСС.

По словам эксперта, GLSDB – по сути, авиационная бомба с возможностью разгона. Как только снаряд, выпущенный из системы HIMARS, набирает нужную высоту, то начинает двигаться к цели самостоятельно корректируя свой курс. GLSDB может поражать объекты на расстоянии до 150 километров. О передачи таких боеприпасов Киеву в начале февраля сообщили США.

О том, что один из указанных американских снарядов был сбит, сообщило Минобороны России. Однако в Белом доме в ответ на это рассказали, что никакими данными по поводу сбитой ракеты американская сторона не располагает.