Погодные условия подорвали боевой настрой иностранных наёмников в рядах украинской армии. Они отказываются ехать на линию боевого соприкосновения с российскими войсками. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко – сообщает РИА “Новости”.

По словам специалиста, с началом весенней оттепели на Украине поднялись грунтовые воды и затопили часть окопов ВСУ на сватовском направлении. Это уже привело к возникновению заболеваний у украинских военных. Помимо этого, натовская техника стала застревать в оттаявших украинских чернозёмах. В таких условиях иностранные наёмники, воюющие на стороне ВСУ, отказываются находиться, отметил Марочко.

Иностранные наёмники стали наводнять Украину после начала специальной военной операции России по защите населения Донбасса. По подсчётам МИД России, которые в ведомстве озвучивали ранее, на стороне ВСУ воевали около 8 тысяч “солдат удачи” из 60 стран. По словам экспертов, многие выжившие наёмники уже разъехались по домам, так как не ожидали, что конфликт на Украине затянется.