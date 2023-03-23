Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал заявление зампреда Совбеза Дмитрия Медведева о необходимости отправить в зону специальной военной операции еще полторы тысячи новых танков, передает издание “Московский комсомолец”.

По словам аналитика, речь не шла о производстве всех 1500 боевых машин. Часть танков Т-72, Т-90, Т-80 уже прошла модернизацию и фактически готова к отправке на Украину. Остальная же часть будет производиться с нуля с учетом уже сделанных модификаций.

Леонков также отметил, что все дальнейшие решения, как и модернизация боевых машин ВС РФ будут основываться на полученном в ходе специальной военной операции опыте, а также на текущей ситуации в зоне СВО.

Напомним, ранее Леонков отмечал, что Великобритания намерена отправить на Украину снаряды с обедненным ураном, чтобы уничтожить как можно больше танков ВС РФ.