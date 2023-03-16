Американский беспилотный аппарат MQ-9 Reaper «сдуло» в Черное море потоком воздуха от российского истребителя Су-27. Причем произошло это неумышленно, поэтому никаких претензий Соединенные Штаты предъявлять не могут, считает военный эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил в беседе с РИА Новости, что на радарах возникла воздушная цель с размахом крыльев в 20 метров, стремительно приближающаяся к российским границам с выключенным транспондером. На перехват вылетели истребители, которые на скорости в 400 километров в час подошли на близкое расстояние, увидели, что речь идет всего лишь о разведывательном дроне, развернулись и ушли на аэродром.

В этот момент БПЛА попал под мощную воздушную струю и рухнул в море. Отреагировать на подобную ситуацию оператор беспилотника не мог. Если же дрон летел автономно, он тем более не сумел бы увернуться от завихрения, отправившего его под воду.