Сдерживать вероятного противника можно ещё эффективнее, если вернуть в войска тактические ядерные боеприпасы. А также создать соответствующий орган управления с подчинением начальнику Генштаба – командование нестратегических ядерных сил. Такую точку зрения высказал военный эксперт Игорь Коротченко – передаёт РИА “Новости”.

Мнение Коротченко прозвучало на фоне информации о том, что Великобритания готова предоставить Киеву боеприпасы с обеднённым ураном. По словам военного эксперта, России стоит отреагировать на новые угрозы аналогичным способом – вернуть со складов нестратегические ядерные снаряды.

Также специалист предположил, что альтернативным вариантом стало бы переоснащение части находящихся на вооружении крылатых и гиперзвуковых ракет.

Ранее президент Владимир Путин также отмечал, что если Запад начнёт поставлять Киеву оружие с ядерным компонентом, Россия будет реагировать соответствующе.