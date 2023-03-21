Рутинная, но необходимая процедура. Так военный эксперт Андрей Клинцевич объяснил действия российского самолёта Су-35, который ранее пресёк над Балтийским морем нарушение госграницы бомбардировщиками США. Об этом сообщает портал “Свободная пресса”.

Ранее Национальный центр управления обороной сообщил, что недалеко от госграницы были замечены два самолёта В-52Н ВВС США. В ответ на это был поднят истребитель Су-35 и начал дежурство в воздухе. После ухода бомбардировщиков российский самолёт вернулся на базу.

Клинцевич рассказал, что это стандартная процедура. Американские самолёты находились в зоне опознавания российских ПВО. На расстоянии в 50 километров от госграницы всегда поднимаются самолёты для сопровождения потенциальных нарушителей. Если бы американцы продвинулись дальше, то получили бы сообщение, что сближение недопустимо и чревато серьёзными последствиями, рассказал эксперт.

Специалист также отметил, что и российские самолёты периодические поднимают в воздух истребители США. Это происходит, когда наши бомбардировщики летают вдоль Аляски.