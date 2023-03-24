Окончание военного конфликта на Украине не будет означать завершения противостояния стран НАТО и России. Об этом в беседе с изданием Ura.ru заявил военный эксперт, кандидат исторических наук, подполковник Олег Иванников.

По его мнению, Вашингтон и страны Европы нацелены на долгосрочный конфликт с Россией. На это, в частности, рассчитывают представители военно-промышленного комплекса в США, Прекращение противостояния произойдёт только в том случае, если к этому будут готовы в Белом доме, отметил Иванников.

Эксперт также предположил, что даже если танки, которые Запад обещал ВСУ, так и не дойдут до Украины, техника всё равно окажется в Восточной Европе. Ей могут оснастить армии других стран.

Ранее в российском МИДе также подчёркивали, что пока никаких перспектив по нормализации отношений со странами Запада не предвидится – сейчас Москва и НАТО по сути находятся в состоянии открытого конфликта.