Миротворческая позиция Китая по украинскому кризису полностью отвечает его национальным интересам, сообщил политолог Борис Гуселетов в беседе с журналистами ТАСС.

Он отметил, что «мирный план», который глава КНР Си Цзиньпин представил широкой публике, в некоторых пунктах совершенно расходится с позицией России. Но в большинстве случаев позиции Москвы и Пекина все-таки схожи.

По словам Гуселетова, избранный на третий срок Си Цзиньпин очень хочет проявить себя миротворцем. Однако многие формулировки в его планах в настоящий момент выглядят слишком уж расплывчато. Поэтому имеет смысл дождаться реальных действий и только по ним судить о позиции Китая. Сейчас же складывается впечатление, что он учитывает в основном собственные национальные интересы.