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Обломки рухнувшего в Черное море беспилотника MQ-9 Reaper привлекают интерес с разных точек зрения. Их можно отправить в музей, но перед этим целесообразно отдать специалистам для всестороннего изучения, рассказал РИА Новости военный эксперт Сергей Горбачев.

Он пояснил, что изучение позволит узнать, какие материалы использовались для изготовления различных комплектующих беспилотного аппарата. Также среди обломков можно найти аппаратуру, оборудование, используемое США для разведывательных целей.

Идеально, если внутри дрона сохранились какие-то носители информации. США заявляют о дистанционном уничтожении программного обеспечения, но данные, которые собирал БПЛА, все равно могут остаться в памяти, что позволит понять цели Вашингтона.

Кроме того, беспилотник станет трофеем России. Традиция собирать военные призы сохраняется до сих пор, причем не только в ходе вооруженных конфликтов, но и в мирное время.

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