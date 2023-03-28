Российские военные уже изучили слабые места танков, которые страны Запада передают Украине для контрнаступления ВСУ. Об этом в беседе с телеканалом “360” рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Специалист напомнил, что на Украину уже прибыли немецкие танки Leopard, устаревшие британские Challenger 2 и так далее. Всё это не самая новая и современная техника. Поэтому на поле боя танкистам ВСУ придётся не столько выполнять поставленные задачи, сколько бороться за свою жизнь, полагает Дандыкин.

Эксперт отметил, что бронетехника, которая находится в распоряжении ВСУ, будет уничтожаться не только на земле, но и с воздуха. Ликвидацией натовских танков займутся и российские танкисты, и артиллеристы, и пилоты боевых самолётов.