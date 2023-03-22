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Как только тяжёлые танки прибудут на Украину, их можно будет уничтожить прямо с территории России. Для этого у ВС РФ есть гиперзвуковые ракеты “Циркон”, “Кинжал” и “Калибр”. Вероятно они и пойдут в дело. Такое мнение в беседе с изданием URA.RU высказал военный эксперт, полковник запаса Юрий Чмутин.

Массовое применение украинскими военными немецких танков Leopard в зоне проведения специальной военной операции можно расценить как угрозу национальной безопасности России, считает Чмутин. Чтобы угрозу исключить, танки могут уничтожаться прямо на железнодорожных станциях с помощью гиперзвукового оружия. Эксперт полагает, что соответствующее решение примет российское командование.

Чмутин отметил, что отличительными особенностями гиперзвукового оружия являются его высокая скорость и манёвренность. Кроме того, дальности полёта ракет до 1 тысячи километров вполне хватит, чтобы посылать их прямо в тыл врага и уничтожать натовскую технику ещё до её распределения в действующие части.

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