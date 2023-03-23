Украинские националисты безо всякого повода жестоко избивают российских пленных, а также подвергают их издевательствам, рассказал боец Народной милиции ЛНР, недавно освобожденный из плена.

Он сообщил, что условия содержания военнослужащих ВС РФ ужасны, их закрывают в подвале и выводят только на допросы. Которые сопровождаются жестокими пытками.

«Завели на второй этаж, раздели до нижнего белья, ноги, руки скотчем связали… Привязали какие-то то ли изоляторы, то ли что. Ну, током ударили, я упал. Током сильно раза два меня так», – пояснил боец.

Подобное отношение к пленным является грубейшим нарушением всех существующих международных правил. Однако и Европа, и США, в которых процветают двойные стандарты, сквозь пальцы смотрит на действия украинских нацистов.