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На Западе уже не особо верят в успех «весеннего контрнаступления Украины и начинают обсуждать последствия ее возможного поражения. Так, экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс считает, что Киев и-за «снарядного голода» вполне может проиграть в самое ближайшее время.

Для Соединенных Штатов, уверен Рикардс, это будет настоящая катастрофа. Она по своему масштабу превзойдет все кризисы, с которыми ранее сталкивались США – поражение во Вьетнаме, а также боевые действия в Ираке и Афганистане.

По мнению советника, одним из самых негативных последствий поражения Киева может стать ввод на Украину войск Североатлантического альянса. Не исключено, что НАТО займет лишь западные регионы страны, а затем найдет повод вступить в прямое противостояние с Россией. Рикардс считает, что это прямой путь к ядерной войне.

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