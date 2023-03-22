Вне зависимости от того, что произойдёт на Украине, союз России и Китая является настоящей головной болью для стран Запада. Такую точку зрения высказал бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Его слова приводит РИА “Новости” со ссылкой на газету Telegraph.

Дальнейшее развитие отношений между двумя крупными державами приведёт к тому, что к их союзу примкнут и другие государства с антизападной риторикой, считает Болтон. Среди таких стран политик назвал Северную Корею и Иран. Все вместе эти государства занимают довольно обширное пространство, чего Запад не может игнорировать, отметил экс-советник президента.

Комментарий Болтона прозвучал на фоне визита главы КНР Си Цзиньпина в Москву. В Кремле заявили, что переговоры, которые президент Владимир Путин провёл с китайским лидером, были успешными.