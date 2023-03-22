ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вне зависимости от того, что произойдёт на Украине, союз России и Китая является настоящей головной болью для стран Запада. Такую точку зрения высказал бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Его слова приводит РИА “Новости” со ссылкой на газету Telegraph.

Дальнейшее развитие отношений между двумя крупными державами приведёт к тому, что к их союзу примкнут и другие государства с антизападной риторикой, считает Болтон. Среди таких стран политик назвал Северную Корею и Иран. Все вместе эти государства занимают довольно обширное пространство, чего Запад не может игнорировать, отметил экс-советник президента.

Комментарий Болтона прозвучал на фоне визита главы КНР Си Цзиньпина в Москву. В Кремле заявили, что переговоры, которые президент Владимир Путин провёл с китайским лидером, были успешными.

Вам может понравиться

Объятия Путина и Си Цзиньпина стали поводом тревоги для США

Американское издание Newsweek процитировало мнение политолога Томаса Грэма, который отметил, что объятия президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина во время их встречи являются серьезным поводом для беспокойства

Пользователи Twitter осудили посла Польши Росцишевского после слов о войне с Россией

Пользователи социальной сети Twitter обрушили лавину критики на посла Польши во Франции Яна Росцишевского. Напомним, 19 марта дипломат заявил, что Варшава будет вынуждена вмешаться в конфликт на Украине, если ВСУ

Основатель ЧВК «Вагнер» рассказал о перспективах дальнейшего хода спецоперации

Пресс-служба российского бизнесмена и основателя частной военной компании «Вагнер» опубликовала заявление Евгения Пригожина о дальнейших перспективах вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, Россия