Власти США считали Россию “хорошо вооружённой бензоколонкой”, но просчитались. Об этом на своём YouTube-канале рассказал экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор – пишут “Известия”.

Бывший высокопоставленный военный чиновник рассказал, что США восемь лет готовили украинскую армию для одной главной цели – нанести существенный вред России. При этом Макгрегор отметил, что в Вашингтоне не предвидели, к каким последствиям приведёт такая политика: в Белом доме недооценивали российский военный потенциал.

Также экс-советник Пентагона обратил внимание на мощь российских систем ПВО. Макгрегор заявил, что США обладают многочисленными ВВС, но при прямом столкновении с противовоздушной обороной России они наверняка понесут тяжёлые потери. “Времена, когда американские самолёты могли летать, где им вздумается, закончились”, – подытожил эксперт.

Дуглас Макгрегор и раньше высказывался по поводу высокого потенциала российской армии, который не разглядели в США. В частности, слаженностью действий при работе артиллерийских систем американский военный специалист объяснял уверенное продвижение ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции на Украине.