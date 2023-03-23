Вашингтон выбрал не лучшее время для проведения учений над Балтийским морем. Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор раскритиковал американских военных за пролёт бомбардировщиков B-52 недалеко от границ России. Своё мнение эксперт высказал в интервью, опубликованном на YouTube-канале Judging Freedom, – сообщает “Газета.ру”.

По мнению Макгрегора, инцидент может выглядеть логичным только если США стремятся усилить эскалацию напряжённости в отношениях с Россией. В противном случае поступок “кажется очень глупым”, сказал экс-советник главы Пентагона. При этом Макгрегор добавил, что “к счастью, ничего не случилось”.

Инцидент над Балтийским морем произошёл 20 марта. Два стратегических бомбардировщика ВВС США приблизились к границе РФ. Для их сопровождения был поднят в воздух российский истребитель Су-35. Спустя некоторое время американские самолёты удалились от российской госграницы.

Ранее военные эксперты рассказывали, что взлёт российского истребителя – стандартная процедура в такой ситуации. Бомбардировщики США находились в зоне видимости российских ПВО. В случае, если они ещё ближе подлетели бы к российской границе их бы предупредили, что это приведёт к неприятным последствиям.