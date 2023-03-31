Киев удерживает всеми силами Авдеевку и Артемовск, так как в случае освобождения этих городов российские ВС могут совершить колоссальный прорыв обороны ВСУ. В этой ситуации возникнет серьезная угроза государственности Украины, уверен бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он напомнил, что как Артемовск, так и Авдеевка совсем скоро могут оказаться в клещах. Если Киев потеряет оба города, ему придется отводить войска за Днепр. Допускать этого командование ВСУ не хочет и поэтому бросает все новые силы на удержание населенных пунктов, передает РИА Новости.

Ранее Соскин заявил, что президент Украины Зеленский отправляет на смерть мобилизованных украинцев, жертвуя их жизнями ради собственных интересов. В это время киевские чиновники спокойно ведут тот же образ жизни, что и до начала конфликта, купаясь в роскоши и не задумываясь о боевых действиях в зоне СВО.