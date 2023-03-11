Президент Украины Зеленский уничтожает страну и поэтому должен уйти с поста главы государства, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. На своем канале в YouTube он потребовал провести досрочные выборы украинского лидера.

По словам Соскина, действия Владимира Зеленского уничтожают украинскую нацию. Ситуация становится недопустимой и изменить что-либо при существующей власти не представляется возможным. Единственное адекватное решение – это отправить Зеленского в отставку и выбрать нового президента, который еще успеет спасти страну.

Сейчас на Украине царит диктатура Зеленского. У народа отобрали все права и свободы, власть не реагирует на призывы быстрее закончить боевые действия. Президент делает все возможное, чтобы продлить конфликт как можно дольше. Это недопустимо, поэтому Зеленский должен уйти.