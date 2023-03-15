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Если подразделения украинских Вооруженных сил будут разбиты в Артемовске (укр. Бахмут), лидеру Незалежной Зеленскому может угрожать физическая расправа. Так считает Олег Соскин, прежний советник Леонида Кучмы.

Эксперт задал вопрос действующему президенту Украины, осознает ли он, что могут сделать с ним и его семьей, понимает ли он последствия, которые могут наступить после его действий.

Соскин проанализировал ситуацию в Артемовске и заявил, что военные РФ постепенно уменьшают кольцо вокруг населенного пункта. А украинцы до сих пор не получили военную технику, которая была обещана странами Запада.

Эксперт считает, что бойцы киевского режима находятся в критическом положении, а отвечать за их провал будут все – и сам Зеленский, и командир Сухопутных войск Украины Сырский.

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