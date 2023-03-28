ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинская армия не способна провести полномасштабную наступательную операцию. Для этого у ВСУ нет ни людей, ни техники, ни вооружения. Такое мнение у себя в YouTube-канале высказал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин – передаёт РИА “Новости”.

Киевские власти неоднократно заявляли, что планируют провести наступление на позиции российских войск. Однако, по мнению Соскина, вооружение, которое Запад передаёт Киеву для контрнаступления, явно не хватает. К тому же, ВСУ испытывают серьёзный дефицит в живой силе, считает эксперт.

Незавидную участь украинской армии Соскин объяснил удачами российских сил на фронте, а также тяжёлыми потерями, которые уже понесли ВСУ. Эксперт также добавил, что на фоне отсутствия каких-либо военных успехов в украинском обществе растёт раскол по отношению к киевской власти.

Вам может понравиться

MI6: ВС РФ регулярно получают новые беспилотники

Британская разведка Mi6 внезапно сделала для себя открытие, что российские войска совсем не страдают от нехватки беспилотных аппаратов. Они получают их регулярно и активно используют. Разведчики заявляют, что это Иран

В Болгарии заявили, что не могут отправить Киеву снаряды “натовского” калибра

Армия Болгарии не располагает снарядами калибра 155 миллиметров, поэтому не может отправить их на Украину. Об этом заявил министр обороны Болгарии Димитар Стоянов – сообщает “Газета.ру” со ссылкой на радиостанцию

Красная нить генерала Мурадова: Герой России Липовой опроверг слухи о смещении командующего

Герой России Сергей Липовой прокомментировал появившиеся в Сети слухи об отставке генерал-полковника Рустама Мурадова, который командует группировкой войск «Восток». Он отметил, что это всего лишь вброс, которых сейчас в медиапространстве