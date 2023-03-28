Украинская армия не способна провести полномасштабную наступательную операцию. Для этого у ВСУ нет ни людей, ни техники, ни вооружения. Такое мнение у себя в YouTube-канале высказал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин – передаёт РИА “Новости”.

Киевские власти неоднократно заявляли, что планируют провести наступление на позиции российских войск. Однако, по мнению Соскина, вооружение, которое Запад передаёт Киеву для контрнаступления, явно не хватает. К тому же, ВСУ испытывают серьёзный дефицит в живой силе, считает эксперт.

Незавидную участь украинской армии Соскин объяснил удачами российских сил на фронте, а также тяжёлыми потерями, которые уже понесли ВСУ. Эксперт также добавил, что на фоне отсутствия каких-либо военных успехов в украинском обществе растёт раскол по отношению к киевской власти.