Если группировка ВСУ в Артёмовске (Бахмуте) попадёт в “котёл”, то велика вероятность физической расправы над президентом Зеленским и его семьёй. Такое мнение высказал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом сообщает “Лента.ру” со ссылкой на YouTube-канал политика.

Соскин отметил, что украинская общественность не станет мириться с тем, что силы ВСУ попали в окружение в Артёмовске. Недовольство выльется в крайне жёсткую реакцию, считает политик.

По мнению Соскина, проблемы в Артёмовске у ВСУ возникли из-за задержки поставок западного вооружения и успешного продвижения российских сил, которые постепенно берут Артёмовск в окружение. Экс-советник Кучмы считает, что кроме Зеленского отвечать за “артёмовский котёл”, если он произойдёт, будет также командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Сырский. Его “поднимут на вилы”, полагает политик.