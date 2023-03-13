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Вашингтон активно «раскачивает» Грузию, так как именно на эту страну он намерен возложить задачи по дестабилизации ситуации в регионе и открытию «второго фронта» против России, сообщил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер.

Он пояснил, что Соединенные Штаты твердо решили достичь целей по ослаблению РФ, но жизнями своих граждан они рисковать не собираются. Поэтому вслед за украинцами Вашингтон намерен отправить в топку и грузин.

Сейчас в Тбилиси продолжаются протестные акции, в которых принимают участие и украинские политики. В дальнейшем они должны перерасти в серьезные беспорядки и к приходу к власти антироссийских сил. Это позволит США дестабилизировать ситуацию руками Грузии, а затем и бросить грузинскую армию в бой против РФ.

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