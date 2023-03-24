Танки Leopard и Abrams – это весьма грозное оружие, но практика показывает, что они не в силах устоять перед российскими противотанковыми комплексами. Поэтому ВС РФ сожгут всю западную технику, как только Киев начнет контрнаступление, заявил офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Он отметил, что в распоряжении России есть легкие и быстрые танки Т-90, а также эффективные ПТРК «Корнет» с ракетами, способными уничтожать западную технику. Поэтому попытка наступления ВСУ даже при наличии «Леопардов» и «Абрамсов» обречена на провал.

«Они не непобедимы и существуют уже очень давно. Это не какая-то новейшая техника, с которой не знакомы русские. Они готовились сражаться с этими танками десятилетиями, и у них есть противотанковые системы, созданные поражать такие машины», – цитирует Риттера РИА Новости.