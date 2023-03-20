Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный врет о потерях ВСУ не только украинскому народу, но и Пентагону, заявил отставной разведчик Корпуса морской пехоты США.

Он пояснил, что Залужный дает министру обороны Соединенных Штатов во много раз заниженные цифры потерь. При этом Ллойд Остин все отлично понимает. Он знает, что Киев уничтожает собственные Вооруженные силы и народ, которые в боевые действия затягиваются силой.

«Это обман. И Остин понимает это. Фактически Украина уничтожает собственные войска. Это немыслимо», – пояснил Риттер.

Он также отметил, что десятки тысяч погибших украинских военных числятся пропавшими без вести, из-за чего они не попадают в отчет, составляемый специально для Пентагона. Если бы в Минобороны США знали реальные цифры, давно бы прекратили поставки оружия и заставили бы Украину пойти на мирные переговоры.