В настоящий момент у президента Украины Владимира Зеленского имеется шанс забрать семью и выехать на Запад, обеспечив себе относительную безопасность. Впрочем, даже для этого ему придется доказать непричастность к военным преступлениям, заявил бывший разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер.

Он уверен, что если Зеленский останется на Украине, то непременно будет ликвидирован. Не исключено, что его застрелят украинские офицеры либо спецслужбы.

Кроме того, Зеленский постоянно рискует попасть под удар российской ракеты. ВС РФ еще не наносили ударов по ключевым центрам принятия решений в Киеве, однако они в любой момент могут начать это делать, что приведет к гибели украинского лидера.

Напомним, что в начале специальной военной операции Соединенные Штаты и Великобритания предлагали Зеленскому убежище на своей территории.