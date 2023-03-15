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Наступление ВСУ обязательно состоится в ближайшее время, однако оно приведет к разгрому украинской армии. Каждый военнослужащий погибнет, получит ранение либо окажется в плену, уверен бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Он пояснил, что российские ВС хорошо подготовились к наступлению ВСУ и готовы дать достойный отпор. Киевский режим, ослепленный своими амбициями, упорно не хочет этого замечать и готовит наступление, которое станет последним для сотен тысяч мобилизованных украинцев.

«Такова их судьба», – приводит слова эксперта РИА Новости.

Причиной ужасающих потерь, которые понесет украинская армия, станет нежелание президента Украины Зеленского и его свиты действовать в соответствии со здравым смыслом. Власти страны и командование ВСУ не учитывают возможностей ВС РФ, так как ослеплены желанием угодить Западу, но за это они заплатят чрезмерно высокую цену.

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