Наступление ВСУ обязательно состоится в ближайшее время, однако оно приведет к разгрому украинской армии. Каждый военнослужащий погибнет, получит ранение либо окажется в плену, уверен бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Он пояснил, что российские ВС хорошо подготовились к наступлению ВСУ и готовы дать достойный отпор. Киевский режим, ослепленный своими амбициями, упорно не хочет этого замечать и готовит наступление, которое станет последним для сотен тысяч мобилизованных украинцев.

«Такова их судьба», – приводит слова эксперта РИА Новости.

Причиной ужасающих потерь, которые понесет украинская армия, станет нежелание президента Украины Зеленского и его свиты действовать в соответствии со здравым смыслом. Власти страны и командование ВСУ не учитывают возможностей ВС РФ, так как ослеплены желанием угодить Западу, но за это они заплатят чрезмерно высокую цену.