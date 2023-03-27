Гражданам Украины, которые недовольны действиями правительства и президента Владимира Зеленского, которые больше не могут смотреть не то, что происходит в стране, пора прекратить безучастно наблюдать за происходящим. Они должны начать мятеж и сбросить главу государства вместе с его подчиненными, считает бывший разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер.

Он напомнил, что в 18 столетии недовольные действиями британских властей американцы не стали терпеть, а организовали восстание. В результате которого и обрели свободу. Украинцы же ничего не делают, чтобы прекратить нарушения их законных прав киевским режимом.

Напомним, что ранее Давид Арахамия, возглавляющий в Верховной раде фракцию правящей партии «Слуга народа», заявил, что мобилизацию нужно еще усилить, так как с имеющейся численностью личного состава армия не в состоянии контролировать линию фронта.