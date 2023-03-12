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Эскалация конфликта на Украине в скором будущем может значительно усилиться. Это произойдёт в случае, если Вашингтон поддержит Киев в наступлении на Крым. Вероятность этого довольно высока. Такое мнение высказал офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер – сообщает РИА “Новости” со ссылкой на интервью эксперта YouTube-каналу Judging Freedom.

Риттер пояснил, что армия США, конечно, не будет напрямую участвовать в наступлении ВСУ на Крымский полуостров. Однако Вашингтон уже готов предоставить Киеву разведданные, материалы и необходимое вооружение для проведения соответствующей операции. На это, по словам специалиста, указывало недавнее заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. По сути, наступление ВСУ на Крым в этом случае можно будет рассматривать, как “американскую прокси-атаку”, отметил военный эксперт.

Крым присоединился к России в 2014 году. Основанием для этого стал референдум, который прошёл на полуострове. Украина и США, а также другие страны Запада не признают Крым российской территорией. Ранее киевские власти заявляли, что “освобождение” полуострова они планируют провести в 2023 году.

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