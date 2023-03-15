Российские гиперзвуковые ракеты “Авангард” появились в ответ на действия США. Вашингтон долгие годы вводил в заблуждение Москву относительно размещения систем противоракетной обороны (ПРО) в Европе. Такое мнение высказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на YouTube-канал бывшего военного.

Риттер напомнил, что ещё в “нулевые” годы США стали размещать системы ПРО. При этом Вашингтон заявлял Москве, что такие установки не предназначены для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет, хотя это не так, отметил экс-разведчик. Впоследствии именно обман Запада заставил Россию и президента Владимира Путина пересмотреть свои приоритеты и начать разработку вооружения, которое смогло бы подавить системы ПРО. Таким оружием стали гиперзвуковые “Авангарды”, пояснил Риттер.

Крылатые ракеты “Авангард” могут достигать скорости до 7,5 километров в секунду. При этом двигаются они по непредсказуемой траектории, что существенно затрудняет их уничтожение.

Ранее военные эксперты отмечали, что США отстаёт от России в разработке гиперзвукового оружия. В Вашингтоне на это тоже обращали внимания, заявляя, что принятие на вооружение гиперзвуковых ракет сейчас является приоритетной задачей для армии.