Действия Вашингтона на Украине направлены не на то, чтобы принести мир в эту страну, а для того, чтобы ослабить Россию. Поэтому пока США не заинтересованы в прекращении военного конфликта между Москвой и Киевом. Такую точку зрения высказал экс-председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Оскар Лафонтен. Его слова, сказанные изданию Focus, приводит РИА “Новости”.

Лафонтен уточнил, что мир США на Украине не интересует. Цель Вашингтона – настолько ослабить Россию, чтобы та не могла вести боевые действия. При этом политик, говоря о причинах начала вооружённого конфликта на Украине, обратил внимание, что ответственность за это стоит возложить на страны НАТО – они продвигали всё дальше на восток интересы Североатлантического военного блока. “Ни одно государство не хочет, чтобы ему приставили нож к горлу”, – сказал Лафонтен, объясняя начало специальной военной операции.

США, а также другие страны Запада, уже больше года усиленно поставляют вооружения на Украину. В Москве не раз отмечали, что передача вооружения ВСУ не ускоряет переговорный процесс, а лишь продлевает вооружённое противостояние и тем самым затягивает страдание украинского народа.