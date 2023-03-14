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Военная помощь США украинским властям не сулит ничего хорошего в отношениях Москвы и Вашингтона. Наоборот – это может привести к вооружённому конфликту между двумя крупными державами. Такое мнение высказал специальный помощник 40-го президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу. Об этом пишут “Известия”.

В своей статье для издания 19fortyfive бывший высокопоставленный американский чиновник обратил внимание, что США не посылали в помощь Киеву пехотные или танковые дивизии. Тем не менее оказанием военной помощи роль Вашингтона в российско-украинском конфликте не ограничивается, уверен Бандоу.

Экс-помощник Рейгана отметил: военные США участвуют в координации ударов по позициям российских войск. Причём не особо это скрывают, уже ведя таким образом “опосредованную войну” с Россией. В итоге, всё это может перерасти в открытое вооружённое противостояние США и России, полагает специалист и отмечает, что в администрации нынешнего президента Джо Байдена риск осознают, но намеренно идут на обострение ситуации из-за просьб Украины и давления европейских союзников.

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