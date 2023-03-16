Подъем из глубин Черного моря американского беспилотника MQ-9 Reaper – это вполне реальная задача. Но командование ВС РФ должно помнить, что украинские боевики могут нанести удар по месту падения дрона, заявил бывший командующий Черноморского флота Владимир Комоедов.

Он отметил, что затонувший дрон находится на большой глубине и поднять его силами одних лишь водолазов сложно. Однако если задействовать подводные беспилотники и манипуляторы «Тайгер», «Веном» или «Пантера-ПРО», то задачу можно выполнить. Это имеет смысл, так как БПЛА производства США может представлять интерес для российских конструкторов, передает РИА Новости.

Не стоит игнорировать риск атаки со стороны Украины, отметил адмирал. Он пояснил, что в распоряжении Киева имеются надводные дроны, а также подразделения боевых пловцов. Поэтому необходимо позаботиться о надежной охране места поисков.